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`Bitcoin bir dolandırıcılık`

JP Morgan Chase CEO`su Jamie Dimon, Bitcoin`in bir `dolandırıcılık` olduğunu ve patlayacağını söyledi.

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JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon, kripto para Bitcoin'in bir 'dolandırıcılık' olduğunu ve patlayacağını söyledi.
 
Bitcoin nedir?
Bitcoin, yeni çağın sanal para birimi. 10 yıl kadar önce Satoshi Nakamato tarafından ortaya çıkarılan; ancak o günlerde değeri pek anlaşılmayan Bitcoin, şu an hemen hemen tüm dünyadan kabul gören bir sanal para birimi olma özelliği taşıyor.
 
New York'ta düzenlenen bir konferansta konuşan Dimon, "Bitcoin çalışmaz. İnsanların bir parayı yoktan var edebildikleri bir yerde iş yapamazsınız. Bu parayı satın alan insanların gerçekten akıllı oldukları düşünülemez" diye konuştu.
 
 
Dimon, JP Morgan'ın herhangi bir işlemcisinin bitcoin veya bir kripto parada işlem yapması halinde bir dakika içinde kovacağını da belirtti.
 
Coindesk.com'a göre Bitcoin yüzde 4,03 düşüşle 3981,15 dolardan işlem görüyor.

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