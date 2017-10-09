BlackBerry Motion resmi olarak tanıtıldı. İşte özellikleri Ve fiyatı

BlackBerry Motion tasarım özellikleri

Yeni telefonun öncelikle tasarımından söz etmek gerekiyor. Açıkçası geri dönüş modeli olarak geleceği için tasarımına da önem verilen BlackBerry Motion akıllı telefonunun sonunda fiziksel klavyeden kurtulduğu görülüyor.

Artık tam olarak bir akıllı telefon modeli görüyoruz. Fiziksel klavyenin bulunmadığı, sadece ekrandan oluşan akıllı telefonun ön kısımda bir de Home tuşu bulunuyor. Yeni akıllı telefonların BlackBerry logosuna sahip olan bu Home tuşu üzerinde parmak izi sensörlerinin de yer aldığı görülüyor. Kısacası yeni nesil akıllı telefon tasarımının yakalandığı görülüyor.

Arka kısma geçtiğimiz zaman ise tek arka kamera yerleşimi yapıldığı görülmekte. Google Pixel 2 akıllı telefonlarında yer alan tek arka kameraya oldukça benzer bir yerleşim sunan tek kamera dikkat çekiyor. Hemen yanında flaş ışığının da bulunduğu akıllı telefonların, kamera kesitinin hemen altında yer alan yüzey alanı ise BlackBerry logosuna sahip.

Ayrıca bu kısımda yer alan yüzeyin kaydırmayı engelleyecek olan bir yüzey olduğunu da belirtelim. Telefonları çok daha iyi kavranmasını sağlayacak olan arka yüzeyin yanı sıra, kasanın bir hayli güçlendirilmiş olan alüminyum çerçeveye sahip olduğu görülüyor. Yani metal bir telefon ile karşı karşıyayız. Yumuşatılmış kenarlara karşın dikdörtgen yapı sayesinde de kolay taşınabilir bir model ile karşı karşıya olduğumuzu da ekleyelim.

BlackBerry Motion ekran özellikleri

Yeni akıllı telefonların değişen özelliklerinden birisi de ekran kısmı. Fiziksel klavye olmaması nedeniyle tam bir akıllı telefon görüntüsü veren BlackBerry Motion modelinin, tamamen ekrandan oluşan ön yüzünde 5.5 inç ekran bulunuyor. 5.5 inç ekran bulunan ve LCD ekrana sahip olan telefonlar Full HD çözünürlük değeri sunuluyor. Eski modellere bakacak olursak, bu modelde yer alan ekranların çok daha başarılı olduğunu da eklemek gerekiyor.

BlackBerry Motion teknik detayları

Yeni modelin teknik özellikleri kısmında, orta segment detaylar yer alıyor. Yeni akıllı telefonların Snapdragon 625 işlemcilerine sahip olduğu açıklandı. Snapdragon 625 işlemcilerinin 8 çekirdekli yapısı ve Adreno 506 grafik birimi bulunuyor. Oldukça başarılı bir işlemci serisi olan modelin yine de orta segment olduğunu söylemeden geçmeyelim.

Yani çok üst düzey bir performans değeri beklememek gerekiyor. İşlemcilere eşlik edecek olan bellek miktarı konusunda da açıklamalar yapıldı. Üst segment akıllı telefonlarda da görmeye başladığımız 4 GB RAM bellek miktarı BlackBerry Motion modelinde yer alıyor. 32 GB depolama alanıyla beraber 4 GB RAM bellek miktarının performansa da bir hayli olumlu etki gösterdiğini belirtelim. Sadece 32 GB depolama alanının biraz yetersiz geldiğini söyleyebiliriz.

Kamera

Teknik özellikler bölümünde kamera kısmına geçelim. Kamera konusunda beklentileri çok yükseltmemek gerekiyor. Arka kamera kısmında 12 MP standart kamera değeri sunulmakta. Fakat kamera içerisinde yer alan teknolojilerin başarılı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ön kısma geçtiğimiz zaman ise 8 MP değerinde kameraları görüyoruz.

BlackBerry Motion ekstralar

Yeni akıllı telefonların ekstra teknolojilerinde de kullanıcıları sevindirecek önemli detaylar var. Öncelikle yeni modelin hızlı şarj teknolojisini desteklediğini ve sadece 40 dakika içerisinde %50 şarj dolum oranına ulaşıldığı açıklandı. Buna karşın bahsettiğimiz gibi bu seride parmak izi sensörleri yer alıyor.

4000 mAh değerinde bataryaları da unutmamak gerek. Batarya kapasitesinin 4000 mAh değerinde olduğunu düşünecek olursak, hızlı şarj teknolojisi de oldukça başarılı. Son olarak işletim sistemi konusunda özelleştirilmiş olan Android Nougat işletim sistemiyle çıkış yapılacağı ve daha sonrasında Android Oreo güncellemesi de alınacağı açıklanmış durumda.

Güvenlik önlemleri

RadarEx'te yer alan habere göre, tüm bunların dışında yeni akıllı telefonların Locker adı verilen özel bir sisteme sahip olacağı da açıklandı. Bu teknoloji ile telefonların dahili güvenli depolama alanı özelliği kazanacağı açıklandı. Yeni modelin dosyalamasında bu şekilde kullanıcıların parmak izi şifreleri ya da PIN kodu şifreleri oluşturmalarının mümkün olduğu belirtiliyor. Kısacası iş sektöründe kullanılabilecek olan bir güvenli şifreleme sistemi söz konusu.

Bu özellikleriyle beraber yeni seri akıllı telefonlar önümüzdeki ay sonrasında tanıtılacak. Telefonların fiyatı ise 463 dolar olarak açıklandı.