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BlackBerry’nin ilk telefonu 18. yaşını kutluyor

Şu sıralar telefon dünyasında adından söz ettirmeyi başaramasa da bir döneme damgasını vuran ve yıllarca listelerin üst sıralarından inmeyen BlackBerry, 18. yaşını kutluyor.

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Şirketin 18 yıl önce 19 Ocak tarihinde tanıttığı BlackBerry 850, BlackBerry markasının doğmasına vesile olan ilk cihazdı.
Zamanına göre başarılı teknik özelliklere sahip olan chazda LCD ekran, Intel 32 bit 386 işlemci, 2MB Intel flaş bellek, kablosuz bağlantı, yüksek seviyede veri koruma özelliği ve QWERTY klavye bulunuyordu. Tüm bunları bir gün boyunca kullanmak için bir adet AA pil yeterli oluyordu
 
 

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