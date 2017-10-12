Bugün sıyırıp geçecek

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2012 TC4 adı verilen asteroidin, yörüngedeki uydulara yönelik tehdit içermediğini bildirdi. Varlığı 5 yıl önce keşfedilen 2012 TC4 bundan sonra 2050 ve 2079 yıllarında Dünya’nın yakınından geçecek.

2012 TC4 olarak adlandırılan küçük bir asteroid, Dünya'dan yaklaşık 42.000 kilometre uzaktan güvenle geçecek. Bu, Ay uzaklığının onda birinden biraz fazla. Ayrıca iletişim uydularının yörünge yüksekliğinin hemen üstünde bir yer. 2012 TC4 ile olan bu karşılaşma, uluslararası asteroid uyarı ağı olarak kurulmuş bir gözlem ağının çalışma yeteneklerini test etmek için Dünyanın dört bir yanındaki asteroid izleyicileri tarafından kullanılacak.

2012 TC4'ün 15 ila 30 metre boyutlarında olduğu sanılıyor. Yörünge belirleme uzmanları, asteroidin Dünya'ya çarpma riski taşımadığını söylüyorlar. Bu yakınlaşma, gittikçe büyümekte olan küresel bir gözlem ağının, gerçek bir senaryoda optik ve radar gözlemlerini iletmesi ve birlikte kullanma yeteneğini test etmek için çok iyi bir fırsat olacak.