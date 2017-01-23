'Cep'te numara taşımada sayı 100 milyonu aştı
GSM operatörleri arasında cep telefonu abonelerinin geçişini mümkün kılan numara taşımada sayı 100 milyonu geçti.
- AA
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 73 milyon 650 bin 996 mobil abone bulunan Türkiye'de, bugün itibarıyla 100 milyon 543 bin 257 kez cep telefonu numarası
başka bir operatöre taşındı.
Numara taşıma işleminin başladığı 9 Kasım 2008'de 653 bin numara taşınırken bu sayı bir sonraki yıl 9 milyona çıktı. 2010'da 15 milyon, 2011'de 14 milyon, 2012'de 11,5 milyon, 2013'te 15,1 milyon, 2014'te 13,6 milyon, 2015'te 11,8 milyon, 2016'da ise yaklaşık 9 milyon numara taşıma gerçekleşti.
Türkiye'de bugün itibarıyla toplam 100 milyon 543 bin 257 kez cep telefonu numarası başka bir operatöre taşındı.
Sabitte taşıma ilgi görmedi
Türkiye'de, 10 Eylül 2009'da başlatılan sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulaması ise beklenen ilgiyi görmedi. Bugün itibarıyla sabit hatlarda toplam 1 milyon 266 bin 415 numara taşıma gerçekleşti.
Uygulamanın başladığı günden bu yana taşınan numara sayıları kümülatif olarak şöyle:
Yıl Numara Taşıma Sayısı
2008 (9 Kasım) 653.362
2009 10.096.279
2010 24.895.540
2011 38.700.292
2012 50.238.861
2013 65.365.742
2014 78.965.742
2015 91.810.000
2016 99.998.000
2017 (23 Ocak) 100.543.257
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