CES 2018 ne zaman Teknoloji fuarı CES 2018’de neler olacak? (Samsung- LG) Teknoloji severler bu soruların yanıtlarını merak ediyorlar. Peki CES 2018’de nelerle karşılaşacağız? 3 gün sürecek olan CES ne zaman saat kaçta başlayacak? Milyonlarca kişinin ultra teknoloji fuarı olacak CES 2018’de Galaxy A8 ve Galaxy A8 Plus karşımıza çıkacak. Ancak bu cihazlar orta sınıf olarak görülse bile özellikle tasarımı ile eskilere göre daha üst seviye bir deneyim sağlayacağı bekleniyor. Ayrıca Samsung’un kişisel asistanı Bixby’nin de bulunacağı cihazda kullanıcıların beğenmediği Bixby butonuna yer verilmeyecek. Peki CES(Consumer Electronics Show) nedir? Her yılın Ocak ayında Las Vegas,Nevada’da Tüketici Elektroniği Birliği tarafından düzenlenen CES. Merkezi Las Vegas Convention Center’da olup farklı yerlerde de ek aktiviteler düzenlenen fuar Comdex fuarının iptalinden sonra Amerika kıtasında gerçekleşen en önemli teknoloji fuarlarından birisi haline gelmiştir. CES 2018 teknoloji fuarında ise yok yok! 9-10 Ocak 2018 tarihinde başlayacak olan CES için teknoloji meraklıları şimdiden fuarla ilgili araştırmalar yapmaya başladı. İşte sık sık merak edilen CES 2018 ne zaman Teknoloji fuarı CES 2018’de neler olacak? soruların yanıtları ve detaylar…

CES 2018 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

9 Ocak Salı günü başlayacak ve 12 Ocak Cuma akşamı kapılarını kapatacak. Galaxy A8 ve Galaxy A8 Plus karşımıza çıkacak. Ancak bu cihazlar orta sınıf olarak görülse bile özellikle tasarımı ile eskilere göre daha üst seviye bir deneyim sağlayacağı bekleniyor. Ayrıca Samsung’un kişisel asistanı Bixby’nin de bulunacağı cihazda kullanıcıların beğenmediği Bixby butonuna yer verilmeyecek.

Yeni LG K10 (2018) TANITILACAK

Yeni LG K10 (2018)’ın ise genellikle yüksek sınıf cihazlarda kullanılan bir mobil ödeme yöntemi olan LG Pay sistemine sahip olan ilk orta segment akıllı telefon olması bekleniyor. Telefonun geri kalan özelliklerinde ise çok büyük bir fark yok. 5.3 inç büyüklüğünde Full HD bir ekran, dört çekirdekli bir işlemci, 3 GB Ram ve 32 GB genişletilebilir alana sahip olması bekleniyor. Ayrıca 13 megapiksel arka ve 5 megapiksel ön kamerayla karşımıza çıkması beklenen LG K10’un arka yüzünde bir parmak izi okuyucu da bulunacak.

Samsung Electronics yaptığı açıklamada yeni bir seçkin yaşam tarzı ürünü olan NW700 Sound+ soundbarı CES 2018'de tüketicinin beğenisine sunacağını duyurdu. Ödüllü MS650 Sound+ modelinin izinden giden duvara monteli NW700 Sound+ soundbar tümü Kaliforniya'daki Samsung Ses Laboratuvarı'nda geliştirilen gürültü önleme, geniş aralıklı tiz hoparlör ve çoklu-hoparlör kontrolü gibi ses kalitesini artıran pek çok özelliği içinde barındırıyor.

LG, CES 2018’de 32UK950 ve 34WK95U monitörlerini tanıtacak

LG Electronics (LG), 9 Ocak’ta başlayacak olan CES 2018’de, monitör ailesinin en yeni üyeleri 32UK950 ve 34WK95U modellerini tanıtacak. LG, tüketicilerinin taleplerini dikkate alarak monitörlerine HDR600 desteği, HDR ve Thunderbolt 3 uyumluluğuna sahip bağlantı seçeneği desteği ekledi.

Yeni 32 inçlik UHD 4K monitör 32UK950, LG’nin gelişmiş Nano IPS teknolojisine yer verdiği ilk ürün olarak öne çıkıyor. Nano IPS teknolojisi, daha fazla ışığı tutmak için LED ekrana nanometre boyutlu parçacıkların uygulanmasını sağlıyor. Bu özellik, ekrandaki renklerin yoğunluğunu ve saflığını daha canlı bir görüntüleme deneyimi için büyük ölçüde geliştiriyor. Monitör, DCI-P3 renk spektrumunun yüzde 98’ini görüntüleme imkanı sunuyor.

32UK950, 4K zincirleme bağlantı özelliğini destekleyip, aynı anda iki adet 4K monitörün kurulumuna izin veren Thunderbolt 3 yerleştirme ekranına sahip. Thunderbolt notebook ile, Macbook Pro’da olduğu gibi tek bir aktif Thunderbolt kablo üzerinden bağlantı kurabilen monitör, şarj cihazı ya da USB kabloya ihtiyaç duymuyor. Herhangi bir çalışma ortamını basitleştirebilen yapısı ile dikkat çeken Thunderbolt 3 kablosu, 60W’lık bir dizüstü bilgisayara için yeterli şarj sağlayıp, 4K seviyesinde içerik ve ses iletebiliyor.

CES 2018’de sergilenecek olan LG 34 inç UltraWide monitör 34WK95U tüketicilere, geniş bir yelpazeye sahip hassas renk skalası ve 5K çözünürlükte (5120×2160 piksel) görüş açısı sunuyor. LG’nin ilk 21:9 5K UltraWide monitörü sunduğu performansı, yüksek oranda geniş manzara ve göz alıcı renklerle beraber maksimum seviyeye yükseltiyor.

Nano IPS teknolojisi ve HDR600’ü destekleyen 34WK95U buna ek olarak, 60KHz’de 5K çözünürlüklü görüntülerin tek bir kabloyla iletilmesini sağlayan Thunderbolt 3 bağlantı noktasına sahip.

Samsung C-Lab yeni projelerini CES 2018’de sergileyecek

Samsung C-Lab adıyla da bilinen Creative Lab isimli biriminin altında yenilikçi ürün ve teknolojiler geliştirmek için çalışmalar yapıyor. C-Lab bünyesinde geliştirilen ürünleri dönem dönem sergileyen şirket, Las Vegas’ta gerçekleştirilecek CES 2018’de de C-Lab’de hazırlanan yenilikçi ürünleri gözler önüne çıkaracak.

C-Lab’in CES 2018’de sergileyeceği üç projeden biri olan Relumino, Samsung’un faaliyetlerini yakından izleyenlere en tanıdık gelecek çalışma olarak tanımlanabilir. Modifiye edilmiş bir Gear VR başlığı şekline giren Relumino, görme konusunda sıkıntı yaşayanlara bilgisayar görüşü ve görüntüleme desteğiyle yardımcı olacak. Relumino’yu geliştiren ekip, gelecekte cihazın bir güneş gözlüğü gibi görünmesini amaçlıyor.

Sound-Ray veya kısa ismiyle S-Ray ise işitme konusunda yardım vadediyor. Yönlendirme seslerini daha tüketici dostu formlarda sunmayı amaçlayan sistem, bunun için kolyelerden, akıllı telefon kılıflarından ve küçük kutlardan yararlanabilmeyi hedefliyor. S-Ray, hem ortam sesinin rahatlıkla duyulabilmesini hem de ses başkalarına gitmeden müzik dinlenebilmesini amaçlıyor.

C-Lab’in CES 2018’de sergileyeceği diğer proje ise GoBreath ismini taşıyor. Tıbbi bir çözüm olan GoBreath, bir uygulamayı ve bir bulut servisini birleştiriyor. GoBreath, doktorlara hastalarını izlemelerinde ve gerektiği takdirde onlarla iletişim kurmalarında yardımcı oluyor.

Samsung, CJ791 monitörünü CES 2018’de tanıtacak

Samsung Electronics, Intel Thunderbolt 3 bağlantısını destekleyen ilk kavisli monitör olan CJ791 modelini CES 2018’de tanıtacak. Oyun tutkunlarına ve profesyonel kullanıcılara yönelik olarak tasarlanan 34 inçlik CJ791 kavisli monitör, tek güç kaynağı kullanması ve görüntü işleme hızını yüksek resim kalitesiyle bir araya getirerek kullanıcı deneyimini artırmak istiyor.

Kullanıcılar monitörlerini ve dizüstü bilgisayarlarını tek bir Thunderbolt 3 kablosu ile bağlayabilecekler. Thunderbolt 3 bağlantısı, saniyede 40 Gigabit’e (Gbps) kadar işlem hızı sunarak USB alternatiflerinden neredeyse dört kat fazla performans gösteriyor. Kullanıcılar bu sayede; Mac bilgisayarlar, Type-C USB kullanan dizüstü bilgisayarlar ve depolama aygıtları veya harici grafik kartları gibi diğer masaüstü aksesuarlarından oluşan tam teşekküllü bir ekosistem içinde kesintisiz ve hızlı bağlantı keyfini sürebiliyor. CJ791 kavisli monitör ayrıca Thunderbolt 3 bağlantı arayüzü sayesinde 85 watt dizüstü şarj gücü de sağlıyor.

CJ791’in 21:9 ekran oranı çoklu görev uygulamaları için geniş bir çalışma alanı sağlarken 3.440 x 1.440 ultra-geniş QHD çözünürlüğü sunuyor. Monitör, yükseklik ve eğim ayarına izin veren ekran sehpası sayesinde en rahat izleme açısı ve konumuna göre istenilen şekilde ayarlayabiliyor.

Oyun Modu ise kullanıcının her sahnenin renk ve kontrast özelliklerini dinamik gama ayarları ile ayarlamasına izin veriyor.

CES NEDİR?

Consumer Electronics Show ve ismini baş harflerinden almaktadır ve şu anlama gelmektedir. Tüketici Elektroniği Fuarı…

Her yılın Ocak ayında Las Vegas,Nevada’da Tüketici Elektroniği Birliği tarafından düzenlenen CES. Merkezi Las Vegas Convention Center’da olup farklı yerlerde de ek aktiviteler düzenlenen fuar Comdex fuarının iptalinden sonra Amerika kıtasında gerçekleşen en önemli teknoloji fuarlarından birisi haline gelmiştir.

İlk Fuar Haziran,1967’de New York’da düzenlendi. 1978-1994 yıllarında iki yılda bir gerçekleşen fuarda günümüzün birçok önemli markası, yeni ürünleri ve teknolojilerinin ilk tanıtımlarını gerçekleştiriyor.

Fuarda daha önce gerçekleşen tanıtımlar ise şöyledir;

-Microsoft Xbox 2001 yılında,

-Digital Video Recorder (DVR olarakta anılır) 1999 yılında,

-HDTV 1998 yılında

-DVD 1996 yılında

-Virtual Boy 1995 yılında

-CD-i 1991 yılında

-Nintendo Enternatinment System “NES” 1985 yılında

-Commodore 64 ise 1982 yılında ilk kez tanıtımları CES’te yapılmıştır.