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Çin, üçüncü uçak gemisi çalışmalarına başladı

Yerel medyada yer alan bilgilere göre Çin, geçtiğimiz yıl bir Şangay tersanesinde üçüncü uçak gemisinin inşasına başladı.

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Tersanenin, şu anda geminin gövdesi üzerinde çalıştığı ve bu çalışmaların yaklaşık iki yıl süreceği ifade ediliyor. Gemi, yaklaşık 80 bin ton deplasmana sahip olacak ve gelişmiş bir kalkış sistemi ile donatılacak.
 
Çin Donanması hizmetinde halihazırda yalnızca bir uçak gemisi bulunuyor; Liaoning. Ukrayna'dan tedarik edilen ve yeniden tasarlanmış bir Sovyet gemisi olan Liaoning, 2012'de hizmete girdi. Çin, ikinci uçak gemisi Tip 001A sınıfı platformu ise bu yılın sonlarına doğru resmen göreve almayı planlıyor. 
 
Şangay Tersanesi'de inşasına başlanan platform, 2030 yılına kadar dört uçak gemisi taarruz filosuna sahip olmayı planlayan ülkenin üçüncü uçak gemisi olacak. (C4Defence)

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