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Çin ve Fransa 2018’de ortak uydu fırlatacak

Çin ve Fransa’nın ortak geliştirdiği okyanus uydusu gelecek yıl Uzay'a gönderilecek.

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Şinhua ajansının haberine göre, iki ülkenin ortaklaşa geliştirdiği 700 kilogram ağırlığındaki uydu gelecek yılın ortalarında Çin’den uzaya gönderilecek.
 
Uydu dalga hareket ve tahminleri, kutuplar, buzullar ve okyanusların gözlemi için kullanılacak. Söz konusu uydunun Çin Ulusal Havacılık İdaresinin başkent Pekin’deki montaj merkezinde testlerinin devam ettiği belirtildi. 
 
Dalga ve rüzgarların ölçümünde kullanılan saçılım ölçer ve spektrometre cihazları taşıyan uydu, Çin’in Long March (Uzun Yürüyüş) roketiyle gelecek yıl ortalarında yörüngeye fırlatılacak.
 
2020’de Uzay İstasyonu kurmayı planlayan Çin, kendi kullanımı dışında diğer ülkelerin uydularını da yörüngeye gönderiyor. Çin bu kapsamda Venezuela için 2 hafta önce uzaktan algılama uydusu fırlatmıştı

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