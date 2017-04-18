Cüce gezegende buz olabilir

ABD'deki Georgia Teknoloji Enstitüsünün, ABD Uzay ve Havacılık Dairesinin (NASA) Dawn uzay aracının verilerini kullanarak yaptığı araştırma, Nature Geoscience dergisinde yayımlandı.

Ceres'te Dünya'daki gibi toprak kaymalarının meydana geldiği tespit edilen araştırmada, bunların üç türe ayrıldığı kaydedildi.

Bilim adamları, Tip 1 olarak adlandırdıkları kısmen büyük, halka şeklinde ve uçlara doğru kalınlaşan heyelanların, kutuplarda buzla kaplı topraklara ve kaya buzullarına benzediğini belirtti. Bu heyelanlara, daha üst enlemlerde rastlandığı ifade edildi.

Buz bulunduğuna dair ikna edici kanıtlar var

Tip 2 heyelanlarının Ceres'te en yaygın görülen toprak kaymaları olduğu, Dünya'da çığ düşmesi sonucu oluşan çöküntülere benzediği ve orta enlemlerde meydana geldiği bildirildi.

Araştırmacılar, Tip 3'ün de bir miktar buzun çarpışma halinde erimesi sırasında oluşmuş göründüğünü, bunlara daima büyük kraterlerin bulunduğu aşağı enlemlerde rastlandığını açıkladı.

Heyelanların dağılımı ve şekli göz önünde bulundurulduğunda cüce gezegenin üst katmanlarının, hacimsel olarak yüzde 10 ila 50 buz ihtiva edebileceği hesap edildi.

Araştırmanın, Ceres'te, önemli ölçüde buz bulunduğuna dair ikna edici kanıtlardan birini oluşturduğu vurgulandı.