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Donald Trump Samsung Galaxy S4’e geçiş yapıyor

Akıllı telefonlar her ne kadar güvenlik konusunda hassas davransa da bu güvenlik düzeyi ülkeyi yönetecek birinin kullanacağı telefon için yeterli olmuyor. Zira bu cihazdaki en küçük güvenlik açığı bile telafisi mümkün olmayacak olaylara sebebiyet verebiliyor.

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Başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump da kendi telefonuna elveda diyerek üstün güvenlikli yeni telefonuna geçiş yapıyor. 
 
Kendi kişisel Android telefonunu bırakacak olan Donald Trump’ın tıpkı Barack Obama gibi Galaxy S4 kullanmaya başlayacağı ileri sürülüyor.
 
 Samsung Galaxy S4 dediğimizde aklınıza yıllar önce piyasaya sürülen sıradan Galaxy S4 gelmesin. Zira tamamen özelleştirilmiş olan bu modeli normal Galaxy S4 ile karşılaştırmak güç.
 
Arama kabul eden ancak arama yapamayan telefonda mesaj yazmak ve fotoğraf çekmek de mümkün değil. Sadece belli başlı uygulamaların kullanılabildiği cihazın Amerikan ordusunun çok gizli olan  SIPRNet ağına bağlanabilecek kadar güvenli çok az cihazdan biri olduğu belirtiliyor.
 
 

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