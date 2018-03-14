Donald Trump: Uzay tıpkı hava, deniz, kara gibi çatışma bölgesi

İnsanoğlunun şahit olacağı bir sonraki savaş uzayda yaşanabilir. Söz konusu iddia ABD Başkanı Trump'tan geldi.

Son dönemde sıkça gündeme gelen uzay ordusu fikri bu sefer ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeminde.

ABD'nin bir uzay gücüne ihtiyaç duyduğunun altını çizen Trump, bunun nedeninin uzayında artık çatışma bölgesi kapsamında değerlendirilmesini gösterdi ve ABD'nin bu alanda kendisini savunacak yeterlilikte olması gerektiğini belirtti.

Trump askeri personele yaptığı konulmasında konuşmasında uzayın hava, kara ve deniz gibi bir askeri yönden ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

Benzer bir açıklama geçtiğimiz haftalarda ABD'li General David Goldfein'dan da gelmişti. ABD Hava Kuvvetleri'nde görev yapan General David Goldfein, uzaya da sıçrayabilecek bir savaşa karşı hazırlıklı olunması gerektiğini iddia etmişti.

ABD'nin bu alanda mücadele edebilmesi için yeni teknolojiler, eğitim sistemleri geliştirmek zorunda olduğunun altını çizen Goldfein, milyarlarca dolarlık ek ödeneğe de ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti.

(Ntv)