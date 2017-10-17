Göktaşı olduğu zannedilen gökcismi Rus uzay roketi çıktı Pazartesi akşamı gökyüzünde İran, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri ve birçok bölgeden gözlenebilen esrarengiz bir hadise geçekleşti. Görüntüye gelen ilk yorumlar bir meteor, göktaşı, asteroid ya da bir kuyruklu yıldız olabileceği düşüncesiydi, fakat yapılan araştırmalar sonrası, gökyüzündeki bu esrarengiz cismin uzayda bulunan, Uluslararası Uzay İstasyonu'na düzeli kargo taşıması yapan Rus roketinin enkazı olduğu anlşıldı.