Göktaşı olduğu zannedilen gökcismi Rus uzay roketi çıktı
Pazartesi akşamı gökyüzünde İran, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri ve birçok bölgeden gözlenebilen esrarengiz bir hadise geçekleşti. Görüntüye gelen ilk yorumlar bir meteor, göktaşı, asteroid ya da bir kuyruklu yıldız olabileceği düşüncesiydi, fakat yapılan araştırmalar sonrası, gökyüzündeki bu esrarengiz cismin uzayda bulunan, Uluslararası Uzay İstasyonu'na düzeli kargo taşıması yapan Rus roketinin enkazı olduğu anlşıldı.
- Gökhan Ertaş / star.com.tr
Konuyla ilgili Dubai Astronomi Grubu başkanı Hasan Al Hariri Salı günü basına verdiği demeçte şunları söyledi:
Ateş topunun, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) düzenli olarak taşıma sağlayan Rus kargo uzay aracı SL-4 R / B (42972U) olarak bilinen "Progress" modülünün düşen enkazı olduğunu tespit ettik.Uzay aracı üst atmosferde parçalandı, daha küçük parçalara ayrılarak havai fişek gibi bir görüntü oluştu. Enkazın yörüngesi, Arap Yarımadası'nın BAE ve Umman'ı geçerek Hint Okyanusu'ndan geçti.
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos)'dan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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