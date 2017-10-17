Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Göktaşı olduğu zannedilen gökcismi Rus uzay roketi çıktı

Pazartesi akşamı gökyüzünde İran, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri ve birçok bölgeden gözlenebilen esrarengiz bir hadise geçekleşti. Görüntüye gelen ilk yorumlar bir meteor, göktaşı, asteroid ya da bir kuyruklu yıldız olabileceği düşüncesiydi, fakat yapılan araştırmalar sonrası, gökyüzündeki bu esrarengiz cismin uzayda bulunan, Uluslararası Uzay İstasyonu'na düzeli kargo taşıması yapan Rus roketinin enkazı olduğu anlşıldı.

Haberin
videosu
  • Gökhan Ertaş / star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Konuyla ilgili Dubai Astronomi Grubu başkanı Hasan Al Hariri Salı günü basına verdiği demeçte şunları söyledi:
Ateş topunun, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) düzenli olarak  taşıma sağlayan Rus kargo uzay aracı  SL-4 R / B (42972U) olarak bilinen "Progress" modülünün düşen enkazı olduğunu tespit ettik.
 
Uzay aracı üst atmosferde parçalandı, daha küçük parçalara ayrılarak  havai fişek gibi bir görüntü oluştu. Enkazın yörüngesi, Arap Yarımadası'nın BAE ve Umman'ı geçerek Hint Okyanusu'ndan geçti.
 
 
Daha önce de yine Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ikmal malzemeleri taşıyan Rus kargo aracı Progress M-27M kontrolden çıkıp. Teknik arızası giderilemeyen aracın 2,5 tonluk yüküyle Dünya'ya düşmüştü.
 
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos)'dan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şehit Uzman Çavuş, düğünden 3 gün sonra göreve gitmiş

Şehit Uzman Çavuş, düğünden 3 gün sonra göreve gitmiş

Emlak Avcıları programı artık yayınlanmayacak

Emlak Avcıları programı artık yayınlanmayacak

Irak askerlerinin Kerkük'e girişinden ilk görüntüler

Irak askerlerinin Kerkük'e girişinden ilk görüntüler

Kadro bekleyen taşeron işçilere müjde!

Kadro bekleyen taşeron işçilere müjde!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA