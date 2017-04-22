Dünya Günü ipuçları nelerdir — İzle

Dünya Günü ipuçları Doodle ekranına kapak oldu. Gündeme göre değişiklik gösteren ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören bu hizmetin detaylarını sizler için araştırdık. İnternet ortamında dünyanın en çok ziyaret edilen sayfası sizin de bildiğiniz üzere tartışmasız Google ana sayfasıdır. Google , internet araması, çevrimiçi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. 1998 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Google'ın en bilindik çalışmalarından biri olan Doodle ziyaretçileri sürprizleriyle şaşırtıyor. Günün anlam ve önemini belirtmek için Dünya Günü için ipuçları kelimesinde olduğu gibi sürekli değişen sözcüklerle kullanıcı karşısına çıkan Doodle ziyaretçilerine bu alanda çok faydalı bir hizmet sunmuş oluyor. Yoğun iş temposundan gündeme dair gelişmelerden uzak kalan internet kullanıcıları Dünya Günü için ipuçları gibi popüler kelimelerinden Doodle sayesinde haberdar olup, önemli ve özel günlerden de geri kalmamış oluyor.

DÜNYA GÜNÜ İPUÇLARI NELERDİR?

Dünya günü ilk olarak San Francisco'da 1969 yılında Unesco dünya konferasından John McConnel tarafından dünyamızın ve yaşamımızın kutlanmasıyla beraber ortaya çıkmıştır. Yaşamı güzelliştirmek ve iyileştirmek için çeşitli araştırmalar sonucunda bir takım bulgular bulunmuş ve fotoğraflarda düşünmekten başlayarak hayal kurmak Dünya Günü için geçmektedir. İlk olarak 21 Mart tarihi önerilsede Wisconsin senatörü Gaylord Nelson'un ısrarı üzerine 22 Nisan 1970 yılından itibaren tarihi geçmiştir. Bu sene 47. yılı kutlanan Dünya Günü 20 milyon insandan 100 milyon insana kutlanarka ABD'de özel konferanslar geçmektedir. ABD'nin ilk Temiz Hava Yasası ve TEmiz Su Yasaları bu konferanslarda ortaya çıkmıştır.



İşte Google’nin Dünya Günü için ipuçları



- Odadan çıkarken ışıkları söndürelim.

- Dışarı çıkın ve sokağınıza, mahallenize bir ağaç ekin.

- Bir gün için de olsa gideceğiniz yere yürüyün ya da bisikletle veya toplu taşımayla gidin. Veya arkadaşınızla aynı aracı paylaşın.

- Yemeklerinizde sebze meyveye ve yerli ürünlere ağırlık vererek emisyon ve atık oranınızı azaltabilirsiniz.



Google bu tavsiyelerinden sonra Dünya Günü hakkında fazla bilgi ve tavsiye! Başlığı altında



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Şeklinde seçeneklerle Dünya Günü için ipuçları sunuyor.