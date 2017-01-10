Dünyayı korkutan bulgu

İngiliz bilim adamları, küresel ısınmanın böceklerin üremesine zarar verdiğini ortaya çıkardı.

Sonuçları "Evolutionary Biology" dergisinde yayımlanan araştırmada, küresel ısınmanın böceklerin üremesini olumsuz etkilediğine işaret eden bilim adamları, söz konusu durumun uzun vadede ekolojik sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

İngiltere Sheffield Üniversitesinden Dr. Rhonda Snook, araştırma kapsamında İspanya'da ve İsveç'te yaşayan iki ayrı grup meyve sineği üzerinde deney yapıldığını, sineklerin ısısı 5,5 derece artırılmış ortamda 10 gün tutulduğunu söyledi.

Isıda sadece 5,5 derecelik artışın böceklerin üreme kabiliyetinin kalıcı şekilde etkilenmesinde yeterli olduğunu ifade eden Snook, "Deney, daha düşük sıcaklıklarda yaşayan İsveç meyve sineklerinin ısıdaki aşırı değişikliklere İspanya'daki sinekler kadar dayanıklı olmadığını gösterdi. Bu, daha önce bilinmeyen bir durum." dedi.

Snook, küresel ısınmanın böcekleri öldürmediğini ancak üremelerini ciddi derecede etkilediğini dile getirdi.

Birçok böcek türünün kanatları yeterli olmadığı için çok uzaklara uçamadığını vurgulayan Snook, küresel ısınmanın mevcut ortamlarından uzaklaşamayan organizmaları daha fazla etkilediğine dikkati çekti.

Böcek nüfusundaki azalmanın ekosistemde önemli değişikliklere yol açabileceğine işaret eden Snook, bu değişikliğin boyutlarını tam olarak ortaya koyabilmek için kapsamlı araştırmalar yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.