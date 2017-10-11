Düşünce gücüyle çalışan araba: Nöromobil Rus bilim insanları engellilerin düşünce gücüyle kullanabilecekleri ve ülke için bir ilk olacak elektrikli bir araba geliştiriyor. Nöromobil olarak anılan bu araçta beyin sinyallerini okuyabilen ve bu sinyalleri elektriksel komutlara dönüştürebilecek bir kontrol sistemi yer alacak.