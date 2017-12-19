e-Devlet sitesinin tasarımını tamamıyla yeniledi

Yayın hayatına ilk olarak 18 Aralık 2008 yılında merhaba diyen ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından oldukça popüler şekilde kullanılan e-Devlet Kapısı, kuruluşunun 10. yıl dönümü şerefine yeni bir arayüzle baştan aşağıya yenilendi. Yeni arayüzü ile birlikte çok daha modern bile hale kavuşmayı başaran e-Devlet Kapısı artık tüm cihazlarla uyumlu olarak çalışabiliyor.

Responsive olarak isimlendirilen günümüz tasarım diline uyumlu hale gelen site, artık tüm cihazların ekran boyutları ve çözünürlüğüne göre farklı olarak uyumlu bir şablon oluşturuyor. Site içeriğinde kullanılan ikonlar ile tüm logolarda bu doğrultuda değiştirilirken, tüm sayfalar ve içeriklerde engelli kullanıcıların göz önüne alındığı ve bu doğrultuda sayfanın geliştirildiği görülüyor.

e-Devlet Kapısı'nın yeni arayüz tasarımını ele aldığımızda kullanıcıların içeriklere daha kolay şekilde erişmesi için arama işlevi daha çok ön plana çıkartılırken, bu işlevi kullanırken eş zamanlı olarak hizmetlere erişebilme imkanı sizlere tanımlanıyor. e-Devlet'in yeni arayüzü doğrultusunda mobil uygulamada da önemli güncellemelere gidilecekken, mobil uygulama da güncellemelerin ne zaman sunulacağıyla ilgili elimizde bilgi bulunmuyor.