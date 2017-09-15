Efsane uzay aracı Cassini bugün düşütülecek!
NASA'nın Cassini uzay aracı, 15 Eylül'de Türkiye Saati İle 14.54'te Satürn'ün atmosferine kasıtlı bir düşürülme ile yaklaşık 20 yıllık uzay görevini ve muhteşem keşif hikayesini tamamlayacak.
- star.com.tr / Gökhan Ertaş
Uzaya 1997 yılında fırlatılan Cassini, Satürn'e ulaştığı 2004 yılından bu yana gezegen yörüngesindeki keşif faaliyetini sürdürüyor. Uydunun, NASA'daki misyon planlayıcılarının "büyük final" adını verdiği keşif yolculuğunun son evresinde gezegen ile halkaları arasındaki yaklaşık 2 bin kilometre genişliğindeki bölgede yürüteceği keşif faaliyetinin ardından 15 Eylül'de Satürn'ün atmosferine kasıtlı bir düşürülme ile Cassini efsanesi son bulacak.
NASA'dan yapılan açıklamaya göre Cassini 15 Eylül'de, gezegenin üst atmosferi hakkında yeni ve benzersiz bilgiler göndererek Satürn'e dalacak. Dünya ile temasını kaybettikten sonra, uzay aracı bir meteor gibi yanacak.
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