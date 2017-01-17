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Elektronik atıkların sayısı ürkütücü boyutlara ulaştı

Elektronik cihazların sayısındaki artış çevre için büyük bir tehlike arz ediyor. Öyle ki cihaz üreticilerinin bileşen talebine cevap vermek bile çok zor bir hale geldi. Verilere göre son yıllarda elektronik atıkların seviyesi iyice yükseliyor ve bu da geri dönüşüme daha çok önem verilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

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2010 ile 2015 yılları arasında Asya’daki elektronik atıklarda yüzde 63‘lük bir artışın yaşandığı ifade ediliyor. Bu artış ile 12,3 milyon elektronik atığın olduğu söyleniyor. Hong Kong, Singapur, Tayvan ve Çin‘in elektronik çöplüğüne dönüştüğü ifade ediliyor.
 
Özellikle akıllı telefonların çok fazla sayıda piyasaya sürülmesi ve 1-2 yıl gibi kısa süre sonrasında yeni cihazlara geçiş yapılması elektronik atıkların artışında en önemli etkenlerden biri olarak görülüyor. Öte yandan eğitim ve motivasyon eksikliği sebebiyle birçok kişinin geri dönüşümün önemini anlamamış olması ve geri dönüşüm noktalarının çok az olması da artışı tetikliyor. Konuyla ilgili olarak yasalar çıkaran ve çalışmalar yürüten Asya ülkelerinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağını önümüzdeki yıllarda göreceğiz.

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