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Elon Musk'ın 2.6 milyar dolarlık ikramiyesi tartışma konusu oldu

Elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk'a verilmesi planlanan 2.6 milyar dolarlık ikramiye, hissedarlar arasında tartışmaya neden oldu.

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Tesla hissedarları, şirketin kurucusu ve CEO'su Elon Musk'a 2.6 milyar dolarlık ikramiye paketi verilmesini onayladı.
 
Musk ve erkek kardeşi Kimbal dışında hissedarların yüzde 73'ü, 2.6 milyar dolarlık ikramiyeye onay verdi ancak ikramiyenin verilmesi Tesla'nın şu anda 53 milyar dolar olan piyasa değerinin gelecek 10 yılda 650 milyar dolara ulaşması şartına bağlandı.
Reuters'ın haberine göre, birçok uzman ise ikramiye paketine desteğin beklenenden az olduğuna ve bu durumun şirketin performansıyla ilgili şüpheleri yansıttığına dikkat çekti.
 
Musk'a verilmesi planlanan ikramiyenin şirket içinde büyük tartışma yarattığı belirtilirken, Tesla'nın küçük hissedarlarından California Öğretmen Emeklilik Sistemi (CalSTRS), oylamada hayır dediğini açıkladı.
 
Hissedarlar arasındaki dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu da, anlaşmaya karşı çıktığını duyurdu. Fon, yatırım yaptıkları şirketlerin çok uzun vadeli olmayan daha basit ödeme planları yapmasını beklediğini vurguladı.
 
Tesla'nın hisseleri, geçen yüzde 18 oranında düşmüştü. Şirket ayrıca üretimdeki gecikmeler nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.
 
(Sputnik)

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