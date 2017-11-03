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Endonezya'da yeni maymun türü keşfedildi

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda yaşayan az sayıdaki orangutanları inceleyen bilim adamları, bu hayvanların daha önce bilinmeyen bir 'büyük maymun' türü olduğunu tespit etti.

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Zürih Üniversitesi, Liverpool Moores Ünivesitesi ve Sumatran Orangutanlarını Koruma Programı'ndan araştırmacıların ortak yürüttüğü çalışmada bölgede "Tapanuli" adı verilen yeni büyük maymun türü keşfedildiği bildirildi
 
İlk kez 1997'de bölgeye giden bir grup araştırmacı, burada davranışsal ve genetik olarak diğer orangutanlardan farklı bir tür yaşadığını belirledi ancak bu konuda uzun süre detaylı veri toplanamadı.
 
Ardından 2013'te söz konusu hayvan türüne ait iskelet bulan araştırmacılar, bu hayvanın kafatası ve diş yapısında ciddi farklılıklar bulunduğunu ortaya çıkardı.
 
100 yıldır keşfedilen ilk yeni "büyük maymun"
Araştırmacılar, bu maymun türünün yaklaşık 100 yıldır keşfedilen ilk yeni "büyük maymun" olduğunu kaydetti.
 
Öte yandan 800 Tapanuli orangutanı olduğuna işaret eden araştırmacılar, bunların nesli en fazla tehlike altındaki maymun türü olduğuna dikkati çekiyor.
 
"Büyük maymunlar" olarak sınıflandırılan grupta hali hazırda, Sumatran, Bornean orangutanları, doğu ve batı gorilleri, şempanzeler ve bonobonlar olmak üzere 6 tür bulunuyordu. 

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