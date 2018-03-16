ERCİYES Projesinde 2’nci uçak da tamam

Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile TAI arasında Aralık 2006’da imzalanan Hv.K.K.lığı envanterindeki 13 adet C-130E ve 6 adet C-130B nakliye uçağının Aviyonik Modernizasyonunu kapsayan Erciyes projesinde 2’nci Seri Uçak Kabul’ü, 28 Aralık 2017 tarihinde tamamlandı.

Projede prototip aşamasına ait tüm Sertifikasyon / Kalifikasyon test uçuşları tamamlanarak Tamamlayıcı Tip Sertifikası (STC) belgesi alındı. Söz konusu belge milli olanaklarla verilen ilk Sertifikasyon belgesi olma özelliğini taşıyor.

C-130 Aviyonik Modernizasyon Projesi ile uçaklar; uluslararası seyrüsefer ihtiyaçlarına (GATM, RVSM, CAT-II) uyumlu, 4 MFD ve 2 CDU ile modernize edilmiş, yüksek harekat etkinliğine sahip çok amaçlı 2 görev bilgisayarı ve yer görev planlama sistemi ile gece görüş uyumlu gösterge ve aydınlatma sistemleriyle donatılmış olarak teslim ediliyor.

(defenceandtechnology)