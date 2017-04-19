E-Spor devrimi

Teknoloji, spora da yön veriyor. Neredeyse 100 yılı aşkın süredir futbol sahalarında kozlarını paylaşan kulüpler, mücadeleyi artık sanal dünyaya taşıyor. KPMG Football Benchmark ekibi, gelişen ‘elektronik spor’u ve kulüplerin bu yeni dünyadaki mücadelesini inceledi. Taraftar kazanmayı, algıyı güçlendirmeyi ve gelir kaynakları yaratmayı hedefleyen kulüpler, vakit kaybetmeden e-Spor’a adım attı. e-Spor pazarı sponsorluk anlaşmalarından, ödüllere ya da lisans haklarına kadar ciddi alternatifler sunuyor. KPMG’nin araştırmasına göre bu doğrultuda kulüpler farklı stratejilere yöneldi. Kulüplerin büyük bir bölümü EA Sports’un en çok bilinen futbol video oyunu olan FIFA’da kendilerini temsil edecek oyuncularla sözleşmeler imzaladı. Ancak FIFA’nın Avrupa’da popüler olmasını dikkate alıp farklı coğrafyalarda meydanı boş bırakmamak isteyen kulüpler daha cesur bir adım atarak Asya’da sevilen League of Legends, Hearthstone ve Counter-Strike gibi futbol dışı oyunlara da girdi.

DEVLERİN TAKIMLARI

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde ter döken kulüpler arasındaki 11 takım e-Spor arenasında da mücadele ediyor. Bu kulüpler arasında Beşiktaş da bulunuyor. Siyah-beyazlılar ‘League of Legends’ oyununda kurduğu takımla e-Spor arenasında yer alıyor. Beşiktaş’ın yanı sıra Galatasaray ve Fenerbahçe de e-Spor takımlarıyla rekabeti sanal aleme taşıdı. Barcelona, Manchester City, PSG, Sporting Lizbon, Lyon, Monaco, PSV, Dinamo Kiev, Legia Varşova ve Kopenhag da e-Spor arenasında boy gösteriyor. Real Madrid ve Manchester United gibi pazarlama devi futbol kulüpleri henüz e-Spor’a girmedi. e-Spor pazarındaki büyüme hızının sürmesi halinde, bu mecrada olmayan futbol kulübü kalmayacak.