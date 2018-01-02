Ethereum rekora koşuyor
Ethereum yeni yıla kararsız girdi. Yeni yılın ilk saatlerine 730 dolardan başlayan ethereum, dün akşam saatlerinde ise 744 dolara çıktı. Ancak bugün ethereum'da ciddi bir yükseliş söz konusu. Güne 846 dolardan başlayan ethereum'da yükselişin sürmesi bekleniyor.
Ethereum ne kadar? Ethereum yeni yılın ilk dakikalarında 730 dolardan işlem gördü. Aradan saatler geçti ve haberi hazırladığımız dün akşam ise ethereum değer kaybetmedi; ancak 744 dolara çıkarak minik bir artış kaydetti. Bugün ise ibre yukarı döndü ve ethereum sabah saatlerinde 846 dolara kadar tırmandı.
Ethereum'un yarın da seyrini bu şekilde sürdürmesi beklenirken, bitcoin ise düşüşüne devam ediyor. Bitcoin de akşam saatlerinde 13 bin dolar seviyesine yaklaştı.
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