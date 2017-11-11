F-35'ler çadırda kalacak

Norveç'in Adresseavisen gazetesine konuşan binbaşı Aage Lyder Longva, çadırın geçici bir çözüm olduğunu belirtti. Longva, 22 adet F-35'in park ettiği 2020 yılında hangarların hazır olacağını kaydetti.Orland Hava Üssü bugüne kadar sivil amaçlı olarak kullanılıyordu ve duvarları güçlendirilmiş hangar burada yok.

C4 Defence'de yer alan habere göre, Norveç Parlamentosu Haziran ayında bu hangarlara gerek olduğunu kabul ederek bütçe ayırdı. Hangarlar sayesinde uçaklar özellikle her an uçuşa hazır tutuluyor. Uçaklara yönelik ilk temel bakım burada yapılıyor, pilotun uçağa rahat binmesi inmesi sağlanıyor, uçaklar olası hava saldırısından korunuyor, Uçağın üzerine mühimmat burada yükleniyor. Norveç yılın en az altı ayını kar altında geçiriyor. Norveç hükümeti, 52 adet F-35 tedarik etmeyi planlıyor.