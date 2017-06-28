Facebook kullanıcı sayısı 2 milyarı geçti

Facebook´un kurucusu Mark Zuckerberg dün Facebook hesabında 2 milyar kullanıcı sayısına ulaştıklarını duyurduğu paylaşımında şunları yazdı:

``Bu sabah itibari ile Facebook ailesi resmen 2 milyar olmuştur. Dünyayı birleştirme yolunda ilerleme kaydediyoruz. Şimdi de dünyayı birlikte birbirine yakınlaştıralım. Bu yolculukta sizinle birlikte olmak büyük bir onur´´

Mark Zuckerberg paylaşımlarında Facebook kullanıcı sayısının 2012 Ekim ayında bir milyara ulaştığını belirterek ``Beş yıldan kısa bir sürede bu sayıya (2 milyar) ulaştık´´ diye yazdı.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook 2004 yılında başlangıçta Mark Zuckerberg ve üç arkadaşı tarafından Harvard Üniversitesi´nde üniversite odasında kuruldu.