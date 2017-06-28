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Facebook kullanıcı sayısı 2 milyarı geçti

Internet paylaşım sitesi Facebook´u kullananların sayısı 2 milyar kişiyi aştı.

  • DHA
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Facebook´un kurucusu Mark Zuckerberg dün Facebook hesabında 2 milyar kullanıcı sayısına ulaştıklarını duyurduğu paylaşımında şunları yazdı:
 
 
``Bu sabah itibari ile Facebook ailesi resmen 2 milyar olmuştur. Dünyayı birleştirme yolunda ilerleme kaydediyoruz. Şimdi de dünyayı birlikte birbirine yakınlaştıralım. Bu yolculukta sizinle birlikte olmak büyük bir onur´´
 
 
Mark Zuckerberg paylaşımlarında Facebook kullanıcı sayısının 2012 Ekim ayında bir milyara ulaştığını belirterek ``Beş yıldan kısa bir sürede bu sayıya (2 milyar) ulaştık´´ diye yazdı.
 
 
Sosyal paylaşım sitesi Facebook 2004 yılında başlangıçta Mark Zuckerberg ve üç arkadaşı tarafından Harvard Üniversitesi´nde üniversite odasında kuruldu.

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