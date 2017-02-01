Facebook, televizyonlara geliyor

Platformdaki video içeriğe bir süredir ağırlık veren Facebook, bu plan çerçevende yeni hedefini televizyon olarak belirledi.

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, Facebook, video merkezli bir televizyon uygulaması geliştirmek için kolları sıvadı.

İlk olarak The Wall Street Journal'ın duyurduğu iddia Facebook'un son bir yılda canlı video özelliğine verdiği önem de anlam kazanmasına neden oldu.

Sosyal medya sitelerinin en çok kar sağladığı paylaşım türü olan video kuşkusuz Facebook'un da uzun bir süredir gündemindeydi.

Söz konusu uygulamanın da bu kapsamda değerlendirilmesinde fayda var. Zira uzun vadede video merkezli bu platformda reklam geliri sağlamanın hedeflendiğini belirtmek yanlış olmaz.

Facebook'un orijinal video içeriği üretmek adına bir süredir bir dizi transfer yaptığını anımsatan habere göre, sosyal medya devi TV uygulamasında kendi içeriklerine de yer verecek.

Ancak Facebook'tan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.