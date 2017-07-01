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Facebook ücretsiz WiFi noktalarını gösterecek

Geçen yıl Facebook, mobil uygulamalarında size yakın ücretsiz, genel Wi-Fi şebekelerinin nerede olduğunu gösteren yeni bir fonksiyon test etmeye başladı. Bugün bu özellik, Android ve iOS uygulamalarını kullanan tüm Facebook kullanıcılarına geldi.

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Uygulamanıza yeni işlevler kazandırdıktan sonra diğer sekmesine gidip “Wi-Fi Bul” ‘u seçebilirsiniz. Bu noktadan sonra onu açmanız gerekebilir (yalnızca ilk kullanışınızda). Bunu yaptıktan sonra bulunduğunuz yere en yakın genel Wi-Fi erişim noktalarının bir listesini veya harita görünümünü görürsünüz. Bu arada, harita ve liste görünümü arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.
 
Yerler listesi, bu Wi-Fi şebekelerini işleten işletmelerin isimleri ve ayrıntılarıyla doldurulur ve bunlardan herhangi birinden hızlı bir şekilde bilgi alabilirsiniz. Burada önemli bir nokta var: Facebook’un “Wi-Fi Bul” bölümünde görünmek için, herkese açık bir Wi-Fi ağı olan her işletme, önce Facebook Sayfası bilgilerini düzenleyerek bunu talep etmelidir. Bu nedenle, işletmeler için tamamen tercih olduğundan, Facebook’un Wi-Fi bul özelliğinin tüm ağlara sahip olması biraz zaman alabilir.

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