Facebook yapay zekadan vazgeçmiyor

Son dönemde yapay zekaya yaptığı yatırımlar ile basında geniş yer bulan sosyal medya devi, yapay zeka merkezini açacağı kenti seçti.

ABD basının şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Facebook Kanada'nın Montreal kentinde bir yapay zeka merkezi açacak.

Aynı haberlerde yer alan iddialara bakılırsa bakılırsa 2013 yılında bu kentte bir ofis açan Facebook önümüzdeki günlerde bu adımı resmen duyuracak.

Geçtiğimiz haftalarda Facebook, iki yapay zekanın aralarında kendi yarattıkları bir dil kullanmaya başlamaları sonucu bu programı geçici süreyle askıya alma kararı almıştı.

Bu olaydan kısa bir süre önce yapay zeka konusunda Tesla'nın CEO'su Musk ile bir tartışmaya giren Facebook'un CEO'suZuckerberg, Musk'ın kastederek "korku tüccarlığı" yapılmaması gerektiğinin altını çizmişti.(NTV)