Facebook, YouTube’a rakip olmaya hazırlanıyor

Şimdiye kadar bünyesinde barındırdığı video içerikler için yeni düzenlemelere giden mecra bununla yetinmeyecek. İddialara bakılırsa televizyonlarımızda da kendisine yer edinebilmek için video odaklı bir uygulama çıkartacak.

Facebook şimdiye kadar video içeriklere verdiği önemi net bir şekilde ortaya koydu. Son zamanlarda Facebook videolarında reklam döneminin başlayacağı duyuruldu. Ardından mecranın uzun süreli videolara öncelik vereceği açıklandı. Platform şimdi bu içeriklerle televizyonlarımıza gelmeye hazırlanıyor.

Elbette televizyon denildiği zaman aklımıza hala geleneksel yayıncılık anlayışı geliyor. Ancak burada bahsettiğimiz televizyonlarda da kullanılabilen bir Facebook uygulaması ya da yeni bir televizyon kanalı değil.

Mecra YouTube gibi akıllı televizyonlarımızda da kullanabileceğimiz bir video uygulaması hazırlığında. The Wall Street Journal’ın haberine göre henüz ismi belli olmayan bu uygulama Apple TV gibi platformlarda da yer alacak.

Facebook böylece öncelik vermeyi planladığı uzun videoları bu uygulama üzerinden izleyicilerle buluşturacak. Elbette daha önce belirttiğimiz üzere (tıpkı YouTube’daki gibi) bu videoların 20. saniyesinden sonra karşımıza reklamlar çıkabilecek.

Bu reklamın ne zaman görüneceğini içerik üreticisi belirleyecek ve elde edilen gelirin yüzde 55’i içerik sahibine, yüzde 45’i ise Facebook’a kalacak.

Facebook’un bu alanda varlığını kanıtlaması için asıl rakibi olarak görünen YouTube Red‘in önüne geçmesi gerekecek. İlerleyen zamanlarda Netflix, Amazon Prime veya Hulu gibi kendi içeriklerini üretmeye başlaması da mümkün görünüyor.