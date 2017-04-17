Facebook’tan referandum eklentisi

Referandumda oy kullananlar, bu eklenti sayesinde takipçileriyle paylaşabiliyor. Bugün Facebook’u açanlar, ekranın üst kısmında sürpriz bir eklentiyle karşılaştı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de özel günleri ve acil durumları es geçmeyen Facebook, hatırlatma maksadıyla ‘Referandum bugün’ başlığı altında paylaşma butonu ekledi.

Eklentide iki buton bulunuyor: ‘Oy veriyorum’ ve ‘Daha fazla bilgi’. Daha fazla bilgiye tıklandığında doğrudan YSK’nın referandum seçmen bilgi ekranına aktarılıyor ve hala oy kullanacağı yeri bilmeyenler, buradan kimlik bilgileriyle sandık bilgisini öğrenebiliyor.

Oy veriyorum seçeneğine tıklandığında ise oy verdiğiniz okulun konumunu ekleyerek, oy kullandığınızı takipçilerinizle paylaşabiliyorsunuz.