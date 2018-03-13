Facebook’tan takip işaretlerini algılayan artırılmış gerçeklik kamerası

Facebook Kamera’nın bu yeni özelliğini Ready Player One’ın posterleri üzerinde görmek mümkün. Posterdeki takip işaretlerini algılayan kamera, kullanıcılara Oasis dünyasından sanal bir pencere sunuyor. Eğer postere erişemiyorsanız, aynı uygulamayı bilgisayarınızda posterin görselini açarak da gerçekleştirebiliyorsunuz.

Aynı şekilde Wrinkle In Time filminin posterlerine yerleştirilen takip işaretleri sayesinde izleyiciler filme girmeden önce kameralarını çalıştırarak bir artırılmış gerçeklik deneyimi yaşayabiliyor.

Gelecekte, AR’ın dünyanın her yerinde olacağına inanıyoruz. Bugün gördüğümüz geçici “yakalama ve paylaşma” oturumlarından ziyade, AR, bugün telefonlar, yarın gözlükler olmak üzere cihazlarınız aracılığıyla erişebileceğiniz gizli bir veri katmanına oturacak.

Bu deneyim, basit olduğu gibi, bizim de ilk örneğimiz. Telefonunuz, gerçekliğinizi etrafınızdaki bir yere veya nesneye kilitlenmiş gizli bir deneyime aktarabilmenizi sağlayan bir büyüteçtir. Bu deneyimlerin, geçicilikten kalıcılığa olan dönüşümünün bir örneği. Artık AR, şu an olduğundan daha güçlü bir hale geliyor çünkü bulunduğunuz veya hedeflediğiniz yer ile doğrudan ilgili hale geliyor.

Bu arada Everywoah isimli Twitter kullanıcısı Facebook’un yeni AR özelliklerini bu hafta gerçekleşmekte olan SXSW etkinliğinde piyasaya süreceğini iddia etti.

and look out for major marker #AR news during #sxsw as the #ARvalanche takes hold 💨 pic.twitter.com/kVfH5nTAOQ — pronounced like Noah (@everyw0ah) 9 Mart 2018

2017’nin Nisan ayında gerçekleşen F8 konferansında Kamera Efektleri Platformu ve AR Studio’yu duyuran şirket, Aralık ayında ise AR Studio’yu tüm geliştiricilere açmıştı. Facebook takip işaretlerini temel alan AR platformunu ve AR Studio araçlarını yazılımcılara açarak, artırılmış gerçekliği fiziksel mekan ve nesnelere yerleştirme konusunda çok daha hızlı hareket edebilir.

Hayatımıza artırılmış gerçeklik filtreleriyle giren Snapchat’in ise bu konuda her hangi bir adım atmadığı görülüyor. AR ve VR girişimleri 2017’de toplam 3 milyar dolar yatırım alırken, bu pazardan karlı çıkacak olan isimlerin Google, Apple, Facebook ve Microsoft gibi büyük şirketler olacağı ön görülüyor. Yakın zamanda 3D içeriklerle Artırılmış ve Sanal Gerçekliği haber kaynağına taşıyan Facebook, bu yeni kamera özelliği ile kullanıcılara sunduğu deneyim sayesinde markaların ilgisini çekmeyi başarabilir.

(Webrazzi)