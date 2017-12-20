Facebook’tan yeni yüz tanıma teknolojisi

Uygulama yüzünüzü içeren bir fotoğraf yüklendiğinde sizi bilgilendirecek. Aynı sistem yüzünüz bir profil fotoğrafında kullanıldığında da sizi uyaracak. Yetkililer bu sistemi geliştirme amaçlarının sahte hesapların önüne geçmek olduğunu söylese de Facebook’un daha önce kullandığı yüz tanıma sistemleri bile özel hayat tartışmaları çıkartmıştı.

Facebook tarafından yayımlanan blog yazısında kullanıcı mahremiyetinin dikkate alındığı belirtilerek, "Facebook'da bir fotoğraf yayınlarken seçtikleri gizlilik ortamına her zaman saygı duyuyoruz (bu, ister arkadaşlar, ister kamu isterse özel bir kitle olsun), bu nedenle yer almak istemiyorsanız bir bildirim almayacaksınız" ifadeleri kullanıldı.

Diğer yandan fotoğrafların yüklendiğine ilişkin size bir bildirim gelmesi için bazı birkaç şart da bulunuyor. Başka bir deyişle sistemin sağlıklı çalışabilmesi için, mutlaka fotoğrafın paylaşıldığı hesapla arkadaş olmanız şart değil. Ancak ortak bir arkadaşınızın bulunması gerekiyor. Öte yandan yüklenen fotoğrafın 'herkese açık' olarak paylaşılması da şart koşuluyor.