Facebook'un ardından Google da kripto para ve bununla ilişkili reklamları yasaklama kararı aldı

Açıklamaya göre, yeni reklam politikası çerçevesinde kripto para, finansal getiri farkı ve çift değişkenli opsiyonlar gibi denetlenemeyen veya spekülatif finansal ürünler için reklamlar yasaklanacak.
Facebook da kripto para birimleriyle ilgili tüm reklamları yasaklamıştı.
(Sputnik)
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