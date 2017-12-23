Fed, Bitcoin için yasal düzenlemeye yanaşmıyor

Bitcoin.com’un haberine göre, eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından 2013 senesinde FED başkanı olarak atanan Yellen, kendisine yöneltilen bitcoin sorusuna şöyle cevap verdi: “Bitcoin ödeme sisteminde geniş yer tutan bir unsur değil.

Sabit bir değeri yok ve spekülatif bir varlık. Bu noktada FED olarak bu konuyla ilgili düzenleyici bir rol oynamıyoruz, sadece denetlediğimiz bankaların yasalara uygun davrandığından emin oluyoruz. Bankaların kara para aklama gibi konularda sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini denetliyoruz.”

Yellen ayrıca son zamanlarda FED’in kendi kripto para birimini üreteceğine dair çıkan söylentileri de yalanladı:

Dünya çapında kendi dijital para birimini çıkarmak isteyen merkez bankaları olabilir, ama bu FED’in şu an için planladığı bir adım değil. Elbette konuyla ilgili gerekli araştırmaları yapacağız. Fakat bana kalırsa, böyle bir adıma çok ihtiyaç duyulmuyor ve bu tarz bir adımın büyük getirileri olmayacak. O yüzden bu yönde ilerleyeceğimizi sanmıyorum.

Öte yandan Yellen, bitcoinin ülkedeki finansal istikrara ve finansal kuruluşlara kötü bir etkide bulunmadığını belirtti.