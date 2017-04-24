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FIFA 17 oyunu bedava oldu

FIFA 17, Xbox ve Origin platformlarında artık bedava indirilebiliyor. Ama eğer EA Access üyeliğiniz varsa...

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Electronic Arts'ın Xbox ve Origin (PC) platformları için sunduğu EA Access hizmeti, şirketin hit oyunlarını, satışa sunulduktan bir süre sonra, üyelerine bedava olarak sunuyor. Şimdiye dek pek çok EA oyununu ücretsiz indirip oynama fırsatı bulan EA Access üyeleri için sunulan son oyun ise, FIFA 17 oldu.
 
Eğer sizin de bir EA Access üyeliğiniz varsa, artık hiçbir ücret ödemeden FIFA 17'ye sahip olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, Xbox mağazasından ya da EA Access üzerinden oyunu bulmak ve indirmek. Üyeliğinizi devam ettirdiğiniz sürece, EA Access'teki tüm oyunları oynayabilirsiniz. Ancak üyeliğiniz sona erer ve yenileme yapmazsanız, indirdiğiniz oyunları oynama şansınız da ortadan kalkacaktır.
 
EA Access hizmetine, Xbox ve Origin platformlarında, aylık 12 TL ya da yıllık 65 TL karşılığında üye olunabiliyor. Bu üyelik sadece ücretsiz oyunlar sunmakla kalmıyor; diğer EA oyunlarında da yüzde 10 oranında indirim sağlıyor. (CHIP)

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