Fitbit'den yeni akıllı saatler

Şirketin CEO’su James Park, yaptığı açıklamayla akıllı saatler piyasaya sürmeyi planladıklarını belirtti. Son zamanlarda giyilebilir cihaz pazarı genelinde durgunluk yaşanıyor. Bu durumdan en çok nasibini alanlardan biri de pazarın lideri konumunda olan Fitbit. Geçen günlerde şirketin birçok çalışanıyla yollarını ayıracağı söylenmişti. Görünüşe bakılırsa şirket bu zor dönemi atlatabilmek adına farklı stratejiler denemeyi amaçlıyor.

Park, pazarda büyümeyi sürdürebilmek adına ana cihazlarına odaklanmayı sürdüreceklerini ifade ederken akıllı saat pazarından pay almak istediklerini de dile getiriyor. Fitbit’in bu alandaki amacının dünya çapındaki akıllı saat pazarında iyi bir konuma gelmek ve gelirleri artırarak 10 milyar dolar pay elde etmek olduğu belirtiliyor.

2016 yılında Pebble ve Vector‘u bünyesine katan şirketin akıllı saat pazarında iddialı olması pek de şaşırtıcı değil. Ancak akıllı saat pazarında Samsung ve Apple gibi büyük oyuncuların yer aldığını düşünürsek Fitbit’in iddialı modeller ortaya koyması gerekiyor. Fitbit Blaze ile istediği ilgiyi göremeyen şirketin yeni cihazlarında neler sunacağını hep birlikte göreceğiz.