Fransa’nın ilk C-130J Super Hercules uçağı teslim edildi
Fransız Savunma Bakanlığı ilk C-130J-30 Super Hercules uçağının 22 Aralık tarihinde Orléans-Bricy Hava Üssüne indiğini doğruladı.
ABD Kongresi Fransa’nın Askeri Dış alım (Foreign Military Sales /FMS) yoluyla iki adet C-130J-30 nakliye ve iki adet Super Hercules KC-130J tanker uçağı alımına izin vermişti.
Toplam 650 milyon Dolar bedelli tedarik programı lojistik destek ve bakım ekipmanını kapsıyor. C-130J uçakları nakliye ve Fransız askerlerinin desteklenmesinde kullanılacak.
KC-130J uçakları ise savaş uçakları başta olmak üzere çeşitli hava platformlarına havada yakıt ikmali görevlerine katılacak.(C4Defence)
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