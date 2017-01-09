Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Teknoloji

Fuarın yıldızı ev robotu Kuri

Dünyanın en önemli teknoloji fuarlarından CES, ABD’nin Las Vegas kentinde devam ediyor.

Haberin
videosu
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fuarın yıldızlarından biri de Mayfield Robotics şirketi tarafından bu yıl ABD’de satışa çıkarılacak Kuri adlı robot. Bir ev robotu olarak tasarlanan 50 santim boyundaki Kuri, yapay zeka, sensörler ve kameralarla rahatça odalar arasında gezinebiliyor, yüzlerden insanları tanıyıp emirleri yerine getirebiliyor. Görevleri arasında evlerdeki akıllı cihazları yönetmek de olan Kuri’nin fiyatı ise yaklaşık 2 bin 100 TL civarında. 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İtirafçı FETÖ'cü kaymakam örgütün iç yüzünü anlattı

İtirafçı FETÖ'cü kaymakam örgütün iç yüzünü anlattı

Sırrı hala çözülemedi, şimdi sıra X-Ray'lerde

Sırrı hala çözülemedi, şimdi sıra X-Ray'lerde

Emekliye promosyon müjdesi

Emekliye promosyon müjdesi

Mehmetçik’ten zorlu kış şartlarında terör örgütüne darbe

Mehmetçik’ten zorlu kış şartlarında terör örgütüne darbe

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Anayasa değişiklik teklifi kabul edildi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA