Galaxy Note7'nin patlama nedeni kesinliğe kavuştu
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung Note 7'nin neden patladığına dair araştırmalarını sonuçlandırdı. Bu araştırmanın sonucunda Galaxy S7'nin patlama nedeni de açıklığa kavuştu.
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, aylar süren araştırmanın ardından Galaxy Note 7'nin neden patladığını açıkladı.
Şirketin Mobil İletişim İşleri Başkanı DJ Koh, patlamanın ana nedeni olarak bataryayı gösterdi.
Cihazın yaşadığı sorunlardan sebep olan bir başka neden olarak ise hızlı üretimi gösterdi.
Şirketin ciddi bir maddi kayba uğramasına da neden olan ürün havayolu şirketleri ve havalimanlarında yasaklanmıştı.
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