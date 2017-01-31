Galaxy S8 sinir bozucu iki yenilikle geliyor

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S8'e dair detaylar netleşmeye başlıyor. İlk etapta önümüzdeki ay Barselona'da düzenlenecek MWC 2017'de tanıtılacağı açıklanan, sonrasında tanıtımın mart ayına ertelendiği ifade edilen telefon, kullanıcıları pek de memnun etmeyen iki yenilikle birlikte gelecek.



Geride bıraktığımız haftalarda telefonun beklenenin üzerinde satış fiyatına sahip olacağını ifade etmiştik. ABD'de 849 dolardan satışa çıkması beklenen telefonun ülkemizde 3.500 – 4.000 TL fiyat aralığında raflardaki yerini alacağı öngörülüyor.





Galaxy S8 bekleyenlere fiyatından sonra bir kötü haber daha geldi. Sızıntı bilgileriyle ünlü Evan Blass'ın ifadesine göre S8, ekran üzerinde sabit SAMSUNG yazısıyla birlikte gelecek. Telefonda ekran çerçeve oranı artacağı için logoya yer kalmadığı ve logonun ekranda sabitleneceği ifade ediliyor. Bu da görsel anlamda olumsuz bir yenilik olarak nitelendiriliyor.

Diğer taraftan yine ekran boyutu büyüdüğü için ana ekran tuşunun da yerinin değişmesi gerekiyordu. Son görsellerden de anlayacağımız üzere, bu zamana kadar ana ekran tuşuna entegre tasarlanan parmak izi tarayıcısı, bundan böyle kameranın yanında, yani telefonun arka yüzünde yer alacak. Tıpkı LG G3, G4 ve G5'te olduğu gibi… Bu yenilik de yine Samsung severlerin hoşuna gitmeyecek gibi görünüyor.