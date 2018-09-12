Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan TEKNOFEST daveti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençleri 20-23 Eylül'de düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul'a davet etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Samsun Atakum Gençlik Merkezi'nde insansız hava aracı yapımı üzerine çalışmalarını sürdüren 4 mühendis genci makamında kabul etti.

Yaklaşık 1,5 yıldır dronelar üzerinde çalışmalar yapan İsmail Kuşçu, Furkan Gündoğdu, Mehmethan Demir ve Hüseyin Yazıcı ile yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu, gençlerin yaptıkları bu çalışmaları her zaman destekleyeceklerini ifade etti.

Kasapoğlu ayrıca gençlerin teknoloji alanındaki faaliyetlere daha küçük yaşlarda başlaması için çalıştıklarını vurguladı.

Gençleri TEKNOFEST İstanbul'a çağıran Bakan Kasapoğlu, "20-23 Eylül'de İstanbul Yeni Havalimanı'nda yapılacak TEKNOFEST İstanbul'a tüm gençlerimizi bekliyoruz. Bizler de inşallah Atakum Gençlik Merkezi'ndeki arkadaşlarımızla ve onların ürettiği insansız hava aracıyla orada olacağız." ifadelerini kullandı.