Genel Maksat Helikopter Projesine yerli motor geliyor

TAI (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.) ana yükleniciliğinde ve Sikorsky, Aselsan, TEI, Alp Havacılık firmalarının alt yükleniciliğinde, Sikorsky Aircraft firmasının S70i Helikopteri’nden yola çıkılarak geliştirilecek olan 109 adet T70 Genel Maksat Helikopteri, önümüzdeki 10 yıl süresince Türkiye’de lisans altında üretim modeliyle, 6 farklı kullanıcıya teslim edilecek. Bu kapsamda TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit yaptığı açıklamada, "Bu yıl içinde, Türk Genel Maksat Helikopter Projesi (Lisans ile Sikorsky T-70 üretimi) kapsamında GE lisansı ile üreteceğimiz ilk 4 adet T700-GE-701D motorunu TAI'ye teslim edeceğiz. Motorun %60'ı yerli olacak." dedi.

T70 Genel Maksat Helikopteri Programı

Proje kapsamında, ana yüklenici TAI, T70 helikopterlerinin kabin, kokpit, kuyruk konisi, yatay ve dikey kuyruk, ana ve kuyruk rotor palleri gibi tüm ana parçaların üretimini, nihai montaj işlemlerini, testlerini ve entegre lojistik desteğini; Aselsan, temel aviyoniklerin geliştirilmesi ve entegrasyonunu ve Sikorsky ile birlikte helikopter kokpiti geliştirilmesini (IMAS); TEI, T700 motorunun üretimini; Alp Havacılık ise iniş takımları, dişli kutusu detay parça üretimi ve dinamik parçalarının üretim ve montajını gerçekleştirecek.

Türk Genel Maksat Helikopteri Programı ile ülkemizin genel maksat helikopter ihtiyacı karşılanmış olacak ve Türk endüstrisi, askeri ve sivil alanlarda yurtiçi ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol alacak.