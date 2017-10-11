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General Mobile ve Qualcomm el sıkıştı!

General Mobile, Türkiye’de 4G cihaz üretimi ve Qualcomm’un sahip olduğu 345’ten fazla lisansın global kullanım hakkına sahip oldu.

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Qualcomm ve General Mobile 3G ve 4G anlaşmasını tamamladıklarını duyurdu. Bu anlaşma ile Qualcomm, General Mobile’a 3G ve 4G cihazları geliştirme, üretme ve satma patentini verdi. General Mobile, Qualcomm’un önde gelen teknolojisine erişimi olan dünyadaki OEM‘lerin bulunduğu listeye dahil oldu.
 
General Mobile yeni cihazlarında Qualcomm teknolojilerini kullanacak
 
General Mobile lider bir Türk markası olmakla birlikte, Google ile Android One iş ortaklığı yaparak, Türkiye pazarında ve diğer pazarlarda yüksek kaliteli akıllı telefonları tüketiciyle buluşturan bir teknoloji firmasıdır. 4G ve GM 5 Plus Android One ürünleriyle global başarıyı elde eden firma, 35’ten fazla ülkede tüketiciyle ürünlerini buluşturuyor.
 
Bu anlaşma ile General Mobile 4G / LTE-A cihazları geliştirmek, Türkiye ve tüm dünyada mobil ekosistemini güçlendirmek için Qualcomm’un teknolojilerini kullanacak.
 
Qualcomm Teknoloji Lisansından sorumlu Başkan Yardımcısı Alex Rogers;
 
“Bu anlaşma, General Mobile’ın endüstride lider mobil teknolojilerden yararlanan yeni Android cihazları üretmesini sağlayacak. General Mobile’ın bizim endüstrimizle güçlenen ileri teknoloji akıllı telefonlarını, Türkiye ve dünya pazarında tüketiciyle buluşturmasından memnuniyet duyuyoruz.” dedi.
 
General Mobile CEO’su Sebahattin Yaman ise;
 
“Qualcomm ile yenilikçi ve güçlü ürünleri pazara sunmak için işbirliği yapmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Android One programının temsilcisi olarak, dünya çapındaki müşteriler için yeni nesil, yüksek kaliteli Android akıllı telefonları üretmeyi taahhüt ediyoruz.” dedi.

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