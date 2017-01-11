Genetik kimlik değiştirmeye patent verilmeyecek

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü; Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk Patent Enstitüsünün (TPE) adının, "Türk Patent ve Marka Kurumu" (TÜRKPATENT) olarak değiştirildiğini ifade eden Özlü, kurumsal kapasiteyi artırmak amacıyla 4 yeni daire başkanlığı kurulduğunu ve toplam 281 kadro oluşturulduğunu belirtti.

"İnsan klonlamaya patent yok"

Etik kurallara ve genel ahlaka aykırı olacak şekilde insan hayatına veya diğer canlılara zarar verecek nitelikteki genetik veya biyolojik işlemlerin patentlenemeyeceğini belirten Özlü, şunları aktardı:

Bitki çeşitleri, hayvan ırkları, bitki veya hayvan üretimine yönelik biyolojik işlemlerle insan veya hayvan vücuduna uygulanacak teşhis ve tedavi yöntemlerine, patent verilmeyecek. İnsan bedeni ve gen dizisi de dahil olmak üzere, bedenin ögelerinden birinin sadece keşfi, insan klonlama, insan eşey hattının genetik kimliğini değiştirme, insan embriyosunun sınai ya da ticari amaçlarla kullanılması, insan ya da hayvanlara önemli bir tıbbi fayda sağlamaksızın hayvanlara acı çektirebilecek genetik kimlik değiştirme işlemleri ve bunlar sonucu elde edilen hayvanlar, patent verilerek korunmayacak. Yapılan değişiklikler ve yeniliklerle patent ve faydalı model sistemimiz, daha nitelikli ve sağlıklı bir yapıya kavuşacak. Böylece ekonomimiz ve iş dünyamız, uluslararası platformda ileri teknolojilere ve inovasyona dayanan, daha güçlü ve daha rekabetçi bir yapıya ulaşacak."