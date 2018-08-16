Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Gizemli Rus uydusu ABD'yi alarma geçirdi

ABD dışişleri bakanlığı silah kontrol bürosu genel sekreteri Yleem Poblete, geçtiğimiz gün verdiği demeçte, “çok anormal davranışlar sergileyen gizemli bir Rus uydusu ABD'de alarma neden oldu' dedi

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

14 Ağustos'ta İsviçre'deki bir konferansta konuşan Yleem Poblete, " cismin ne olduğunu kesin olarak bilmiyoruz ve bunu doğrulamanın bir yolu yok” dedi.
 
Poblete konuşmasının devamında, "nesnenin bir silah olup olmadığını bilmiyoruz ancak buna dair endişelerimiz var" dedi.
 
İsviçre'deki silahsızlanma konulu konferansa verdiği demeçte, "Bu uyduya ilişkin Rusya'nın amacının belirsiz olması çok rahatsız edici bir gelişmedir. Rusya uydu karşıtı silahlar geliştiriyor bu konuda da ciddi endişelerimiz var" dedi
 
Rus diplomat olan Alexander Deyneko ise konuyla alakalı verdiği demeçte, "şüphelere, varsayımlara dayanan asılsız iftiralar" açıklamasında bulundu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İstanbul’da kadının kafatasının kırıldığı feci kaza kamerada

İstanbul’da kadının kafatasının kırıldığı feci kaza kamerada

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Amerikan malı otomobiller hangileri? Vergiyle ABD arabaları kaç lira oldu?

Amerikan malı otomobiller hangileri? Vergiyle ABD arabaları kaç lira oldu?

Süper Lig'e gelen en iyi yabancı futbolcular!

Süper Lig'e gelen en iyi yabancı futbolcular!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA