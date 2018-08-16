Gizemli Rus uydusu ABD'yi alarma geçirdi

14 Ağustos'ta İsviçre'deki bir konferansta konuşan Yleem Poblete, " cismin ne olduğunu kesin olarak bilmiyoruz ve bunu doğrulamanın bir yolu yok” dedi.

Poblete konuşmasının devamında, "nesnenin bir silah olup olmadığını bilmiyoruz ancak buna dair endişelerimiz var" dedi.

İsviçre'deki silahsızlanma konulu konferansa verdiği demeçte, "Bu uyduya ilişkin Rusya'nın amacının belirsiz olması çok rahatsız edici bir gelişmedir. Rusya uydu karşıtı silahlar geliştiriyor bu konuda da ciddi endişelerimiz var" dedi

Rus diplomat olan Alexander Deyneko ise konuyla alakalı verdiği demeçte, "şüphelere, varsayımlara dayanan asılsız iftiralar" açıklamasında bulundu