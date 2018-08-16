Gizemli Rus uydusu ABD'yi alarma geçirdi
ABD dışişleri bakanlığı silah kontrol bürosu genel sekreteri Yleem Poblete, geçtiğimiz gün verdiği demeçte, “çok anormal davranışlar sergileyen gizemli bir Rus uydusu ABD'de alarma neden oldu' dedi
- star.com.tr
14 Ağustos'ta İsviçre'deki bir konferansta konuşan Yleem Poblete, " cismin ne olduğunu kesin olarak bilmiyoruz ve bunu doğrulamanın bir yolu yok” dedi.
Poblete konuşmasının devamında, "nesnenin bir silah olup olmadığını bilmiyoruz ancak buna dair endişelerimiz var" dedi.
İsviçre'deki silahsızlanma konulu konferansa verdiği demeçte, "Bu uyduya ilişkin Rusya'nın amacının belirsiz olması çok rahatsız edici bir gelişmedir. Rusya uydu karşıtı silahlar geliştiriyor bu konuda da ciddi endişelerimiz var" dedi
Rus diplomat olan Alexander Deyneko ise konuyla alakalı verdiği demeçte, "şüphelere, varsayımlara dayanan asılsız iftiralar" açıklamasında bulundu
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