Gökbilimcilerden rekor bir keşif daha

Almanya, Max Planck Radyo Astronomi Enstitüsü'nde görevli gökbilimci Sui Ann Mao, yaptığı açıklamada "Şu ana kadar, bu manyetik alan bilgisine sahip olduğumuz en uzak galaksiyi keşfettik. Bu bulgu bizim için heyecan verici" dedi.

Araştırmacılar, bu uzak galaksinin manyetik alanını tespit ve karakterize etmek için New Mexico'da bulunan bir telsiz teleskop ağı kullandı.

Gözlemlenen galaksinin, bizim içinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisinden 5 milyar yıl daha genç olmasına rağmen, Samanyolu ile benzer özellikleri olduğu bildirildi.

Toronto Üniversitesi'nden Astrofizik Enstitüsü'nden profesör Bryan Gaensler keşif hakkında şunları söyledi;

Bu, manyetik alanların doğal bir süreçle galaksinin yaşamında çok erken oluştuğu anlamına geliyor ve bu da hemen hemen her galaksinin manyetik olduğu anlamına geliyor. Bunun anlamı ise, evreni anlamak için manyetizma yada manyetik alan olgusunu daha iyi kavramamız ve onun üzerinde daha çok çalışmamız gerektiğidir. Kimse kozmik manyetizmanın nereden geldiğini ya da nasıl üretildiğini bilmiyor. Günümüzden milyarlarca yıl önce bir galaksideki manyetizmanın fosil kayıtlarını çıkardık. Daha şimdi bu gizemi çözmek için gereken önemli bir ipucu elde ettik. Ama daha yolun başındayız.

Ekip lideri Sui Ann Mao'da keşif ile ilgili şu bilgileri verdi: