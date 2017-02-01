Göktaşı burnumuzun dibinden geçti

Dünya'ya yakın geçen asteroidlerin en büyük problemi, genellikle fark edilmelerinin zor olmaları. Görülmesi en zor olan komşularımız, genellikle de en küçük olanlar oluyor. 2017 BH30 için de durum tam olarak bu. Bu asteroid, Catalina Sky Survey tarafından, sadece 65.280 km gibi inanılmaz derecede yakınımızdan geçmeden saatler önce fark edildi.

Asteroidin 4.6 ile 10 metre aralığında bir boyutu olduğu düşünülüyor ve bu da kendisini yaklaşık olarak bir kamyon boyutuna getiriyor. Asteroid ölçekleri için bunun oldukça küçük olduğu söylenebilir. Ancak kendisi aynı zamanda 39.000 km yakınımızdan geçen 2016 RB1'den beri fark edilen en yakın asteroid olmakta. Bu mesafe, bazı uydular ile neredeyse aynı.

Asteroid, bu yıl Ay'dan daha yakın bir mesafeden geçen üçüncü asteroid. Ancak bu yıl Ekim ayında 2012 TC4 asteroidinin iki kat daha yakından geçme ihtimaline kadar, bunlardan daha yakından geçecek başka bir asteroid beklenmiyor.

Tabi ki 2017 BH30 ve diğer yakın asteroidleri de beklemiyorduk ve bu yüzden gözlerimizi açık tutmakta fayda olabilir.