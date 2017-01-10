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Göktaşı dünyamızı teğet geçti

'2017 AG13' adı verilen asteroid gezegenimizin 193 bin kilometre yakınından geçerek uzay boşluğundaki yoluna devam etti.

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Uzayın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda 2017 AG13'ün Dünya'ya yakınlığı oldukça tehlikeli olarak adlandırılıyor. 
Ancak 2017 AG13'ü bu kadar önemli kılan şey ise asteroidin 24 saat öncesine kadar saptanamamış olması. 
 
15 ila 34 metre büyüklüğünde olduğu tahmin edilen asteroid bir kente düşmesi durumunda bir felaket kaçınılmaz olacaktı. 2017 AG13, gezegenimizi teğet geçmeden 24 saat önce Arizona Üniversitesi'nin 'Catalina Sky Survey' isimli birimi tarafından saptandı.
 
Gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap NASA'dan gelmişti. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA'ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil. 

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