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Google, Apple'ı yanlışlıkla 9 milyar dolar karşılığında satın aldı

Google, iki dakikalığına dünyanın en değerli şirketi Apple'ı satın aldı. Dow Jones borsasında Google'ın, Apple'ı 9 milyar dolar karşılığında satın aldığı duyuruldu. Yanlış duyurunun ardından Apple'ın hisseleri düşüşe geçti.

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Teknoloji dünyasının iki büyük firması Google ve Apple. Piyasada güçlü itibara sahip bu iki firma, yüksek para rezervlerini de ellerinde tutuyor. Bu iki firma arasındaki çekişme şimidyse ilginç bir boyuta ulaştı.
 
Dow Jones, dün ekonomide yaşanan dev dalgalanmalar sonucunda Google'ın Apple'ı satın aldığını açıkladı. Google, Apple için sadece 9 milyar dolar ödeme yaptı. $AAPL hisselerini satın alan Google, sadece 2 dakikalığına hükümdar olabildi. 9to5Mac sitesine yapılan açıklamada, haberin teknik bir hata sonucunda yayınlandığı ve 2 dakika içinde kaldırıldığı belirtildi. Olaydan önce 158 dolar olan $AAPL hisseleri, bu olayın ardından 155 dolara kadar geriledi.
 
 
Milliyet'te yer alan habere göre, Dow Jones endeksinin yöneticileri yaşananlardan dolayı özür dilerken, olayların arkasında bir siber saldırının olduğu iddiası reddedildi. Dow Jones CEO’su William Lewis, yaşananların test materyallerinin yanlışlıkla yayınlanmasından ibaret olduğunu belirtti. Dow Jones; "Yapay zekaların ekonomik birer güç oldukları gün, başarılı olan şirketler başarısız olanları bir bir yiyip bitirecekler." dedi.

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