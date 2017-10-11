Google, Apple'ı yanlışlıkla 9 milyar dolar karşılığında satın aldı

Teknoloji dünyasının iki büyük firması Google ve Apple. Piyasada güçlü itibara sahip bu iki firma, yüksek para rezervlerini de ellerinde tutuyor. Bu iki firma arasındaki çekişme şimidyse ilginç bir boyuta ulaştı.

Dow Jones, dün ekonomide yaşanan dev dalgalanmalar sonucunda Google'ın Apple'ı satın aldığını açıkladı. Google, Apple için sadece 9 milyar dolar ödeme yaptı. $AAPL hisselerini satın alan Google, sadece 2 dakikalığına hükümdar olabildi. 9to5Mac sitesine yapılan açıklamada, haberin teknik bir hata sonucunda yayınlandığı ve 2 dakika içinde kaldırıldığı belirtildi. Olaydan önce 158 dolar olan $AAPL hisseleri, bu olayın ardından 155 dolara kadar geriledi.

$GOOG $AAPL by Dow Jones... I guess you guys have some explaining to do pic.twitter.com/402KaCcQJz — Trader 53 (@trader_53) 10 Ekim 2017

Milliyet'te yer alan habere göre, Dow Jones endeksinin yöneticileri yaşananlardan dolayı özür dilerken, olayların arkasında bir siber saldırının olduğu iddiası reddedildi. Dow Jones CEO’su William Lewis, yaşananların test materyallerinin yanlışlıkla yayınlanmasından ibaret olduğunu belirtti. Dow Jones; "Yapay zekaların ekonomik birer güç oldukları gün, başarılı olan şirketler başarısız olanları bir bir yiyip bitirecekler." dedi.