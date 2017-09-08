Google HTC'yi satın almak üzere

Google'ın, Tayvanlı telefon ve elektronik eşya üreticisi HTC'nin bir bölümünü veya tamamını satın almada son aşamaya geldiği iddia edildi. HTC, hâlihazırda Google'ın Pixel serisi telefonlarını üretiyor.

Tayvan'da yayımlanan Commercial Times haberine göre, bir dönem Amerika Birleşik Devletleri'nde çok popüler olan HTC'nin, şu sıralar ülkedeki piyasada tutunmakta zorlandığı, yeni telefonların beklentiyi karşılamadığı ve finansal açıdan düşüşe geçtiği belirtildi.

HTC son olarak, sanal gerçeklik gözlükleri satan ayrı bir birim kurmuştu. Ağustos ayında Tayvan basınında çıkan diğer diğer haberlerde de HTC'nin satışla ilgilenebileceği yazılmıştı.

Haber Türk'te yer alan habere göre, kimi uzmanlar haberlere temkinli yaklaşsa da Google'ın bu alanda dahda önce de denemeleri olduğu biliniyor. Şirket, 2011 yılında Motorola Mobility'yi yaklaşık 13 milyar dolar karşılığında satın almış ancak aradan 3 yıl geçmeden 2.9 milyar dolara Lenovo'ya satmıştı.