Son Dakika Haberleri E-gazete 8Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Google HTC'yi satın almak üzere

Tayvan basınında çıkan haberlere göre Google, son dönemde ürettiği telefonlarda beklediğini bulamayan ve finansal anlamda gerileyen HTC'nin bir kısmını veya tamamını satın almaya yakın.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Google'ın, Tayvanlı telefon ve elektronik eşya üreticisi HTC'nin bir bölümünü veya tamamını satın almada son aşamaya geldiği iddia edildi. HTC, hâlihazırda Google'ın Pixel serisi telefonlarını üretiyor.
 
Tayvan'da yayımlanan Commercial Times haberine göre, bir dönem Amerika Birleşik Devletleri'nde çok popüler olan HTC'nin, şu sıralar ülkedeki piyasada tutunmakta zorlandığı, yeni telefonların beklentiyi karşılamadığı ve finansal açıdan düşüşe geçtiği belirtildi.
 
HTC son olarak, sanal gerçeklik gözlükleri satan ayrı bir birim kurmuştu. Ağustos ayında Tayvan basınında çıkan diğer diğer haberlerde de HTC'nin satışla ilgilenebileceği yazılmıştı. 
 
Haber Türk'te yer alan habere göre, kimi uzmanlar haberlere temkinli yaklaşsa da Google'ın bu alanda dahda önce de denemeleri olduğu biliniyor. Şirket, 2011 yılında Motorola Mobility'yi yaklaşık 13 milyar dolar karşılığında satın almış ancak aradan 3 yıl geçmeden 2.9 milyar dolara Lenovo'ya satmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sırada insansız savaş jeti

Sırada insansız savaş jeti

Emine Erdoğan, Türkiye'den giden yardımları Arakanlı Müslümanlara iletti

Emine Erdoğan, Türkiye'den giden yardımları Arakanlı Müslümanlara iletti

Meksika'da 8.1 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 8.1 büyüklüğünde deprem

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA